publié le 15/12/2020 à 23:36

C'est un acte fort au sein du pays le plus durement touché par l'épidémie de coronavirus. Le président élu américain, Joe Biden, s'est dit, ce mardi 15 décembre, prêt à se faire vacciner "en public" contre la Covid-19 dès qu'il le pourra. Cette déclaration est intervenue au lendemain du lancement, par les États-Unis, d'une vaste campagne nationale de vaccination.

L'immunologiste Anthony Fauci, un scientifique très respecté désigné par Joe Biden comme conseiller principal pour la lutte contre le virus, "a recommandé que je sois vacciné le plus tôt possible", a expliqué le futur président à des journalistes dans le Delaware. "Je veux m'assurer que ce soit fait selon la procédure et quand je le ferai, vous serez prévenus et je le ferai en public", a affirmé le démocrate qui, à 78 ans, fait partie des personnes à risque.

Lors de la campagne présidentielle, qui s'est déroulée en pleine pandémie, il s'est largement limité à des meetings virtuels ou au public très limité, et a toujours respecté scrupuleusement les gestes barrière, au contraire de Donald Trump.

Il a ainsi affirmé qu'une fois investi comme 46e président le mercredi 20 janvier, il demanderait aux Américains de porter un masque pendant 100 jours afin de juguler la pandémie qui a fait plus de 300.000 morts aux États-Unis. Les autorités américaines prévoient de vacciner quelque 20 millions de personnes avant fin décembre, 100 millions avant fin mars et l'intégralité de la population à l'été.