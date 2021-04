Coronavirus au Canada : Justin Trudeau vacciné à l'AstraZeneca

et AFP

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a reçu sa première injection d'AstraZeneca ce vendredi 23 avril, au moment même où le vaccin suscite des réserves en raison des cas rares, mais graves, de caillots sanguins signalés dans plusieurs pays.

Le Premier ministre, âgé de 49 ans, s'est rendu dans une pharmacie d'Ottawa en compagnie de sa femme. Il a enlevé sa chemise devant les caméras, avant de tendre son bras gauche. "Je suis très heureux", a-t-il assuré à l'aide-soignante qui lui a administré le vaccin.

"Comme l'Ontario a invité les gens de 40 ans et plus à recevoir le vaccin d'AstraZeneca en pharmacie, c'est maintenant notre tour", avait déclaré Justin Trudeau lors d'une conférence de presse. Son épouse Sophie Grégoire Trudeau avait contracté le coronavirus en mars 2020, contraignant le Premier ministre à s'isoler en quarantaine dans sa résidence d'Ottawa.

Le meilleur vaccin pour vous est le premier qui vous est offert Justin Trudeau - Premier ministre canadien





"C'est un soulagement de savoir que ce simple geste aide à se protéger soi-même, mais surtout à protéger ceux qu'on aime autour de nous", avait déclaré le ministre à la presse.

"Alors, si c'est aussi votre tour, je vous invite à prendre rendez-vous le plus rapidement possible", avait-il préconisé aux Canadiens. "Le meilleur vaccin pour vous est le premier qui vous est offert", a encore écrit le ministre sur Twitter la veille de son vaccin.

En effet, la majorité des provinces canadiennes ont élargi cette semaine l'accès à l'AstraZeneca aux plus de 40 ans, réservé jusque-là aux plus de 55 ans. Un peu plus de 1,1 million de doses du vaccin d'AstraZeneca, l'un des quatre autorisés par Ottawa, ont été administrées au Canada.

Au Canada, seulement trois cas de caillots sanguins associés à de faibles plaquettes ont été signalés chez des personnes ayant été vaccinées à l'AstraZeneca. Toutes sont désormais rétablies, a précisé Santé Canada.