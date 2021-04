Coronavirus : Marine Le Pen accepterait de se faire vacciner en AstraZeneca

publié le 20/04/2021 à 19:55

Marine Le Pen était l'invitée de RTL ce mardi 20 avril, et elle a répondu à un certain nombre de questions, notamment sur le cas du vaccin d'AstraZeneca contre le coronavirus, alors que la défiance des Français augmente. Marine Le Pen accepterait-elle de se faire vacciner avec AstraZeneca si on lui proposait ? "Je pense que oui", a-t-elle indiqué.

La candidate RN à l'élection présidentielle est également revenue sur la décision de Jordan Bardella qui au contraire, ne souhaite pas se faire vacciner avec AstraZeneca. "Si j'avais la possibilité, moi, je ne me ferai pas vacciner avec AstraZeneca", avait-il assuré sur franceinfo.

"C'est normal, il a 25 ans. À titre personnel, il considère que le risque à 25 ans, d'avoir un effet secondaire avec un vaccin est plus important que le risque d'avoir une forme grave du Covid. C'est sa liberté et moi je suis attachée à la liberté de chacun de décider pour sa propre santé. Je n'ai pas l'âge de Jordan et je le regrette. Mais oui, moi j'irais", a affirmé Marine Le Pen.