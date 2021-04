publié le 18/04/2021 à 19:21

La défiance des Français envers le vaccin AstraZeneca augmente en France, comme au vaccinodrome de Nice, ce samedi 17 avril, où seules 58 doses ont trouvé preneurs, parmi les 4.000 disponibles. "Vu ce que l'on entend, on est un peu réticents", "je passe mon tour, j'ai envie de vivre !", entend-t-on réagir des passants, au micro de RTL.

Mais les candidats ont-ils raison de passer leur tour ? Jusqu'à présent, le seul effet secondaire identifié, c'est un risque accru de caillots sanguins, sans pouvoir toutefois prouver un lien avec la vaccination. Mais en France, 23 cas de thromboses rares, dont 8 décès, ont été enregistrés, sur plus de 2,700.000 injections. Le risque est donc extrêmement faible.

Et sur la totalité des personnes vaccinées en Europe, le risque est de 5 cas par millions de vaccinés. Autrement dit, on a 10 fois plus de risque d'avoir une thrombose si on attrape le Coronavirus. Et ce risque est bien supérieur encore si on prend l'avion !

À écouter également dans ce journal

Enlèvement de Mia - Cinq jours après son enlèvement, la petite fille a été retrouvée. L'enfant et sa mère se trouvaient dans un squat de la commune de Sainte-Croix, en Suisse. Sa mère est actuellement en garde à vue. La fillette de 8 ans sera rendue à sa grand-mère.

Affaire Navalny - Les États-Unis, la France et l'Allemagne ont fait part ce dimanche de leurs préoccupations au sujet de l'état de santé de l'opposant russe, qui s'est encore dégradé ces derniers jours. La Russie a été menacée de sanctions.

Tennis - Roger Federer jouera le prochain tournoi de Roland-Garros. Il a annoncé sa participation sur les réseaux sociaux, après avoir manqué l’édition 2020.