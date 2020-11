Coronavirus : peut-on s'auto-administrer un test PCR ?

publié le 20/11/2020 à 14:03

Pour essayer de simplifier à nouveau les voyages entre les États-Unis et l'Europe, deux compagnies aériennes ont mis au point un niveau dispositif de dépistage pour mieux identifier les personnes contaminées, et limiter les risques d'infection au nouveau coronavirus.

La procédure fonctionne en trois étapes. La première, effectuer soi-même un test RT-PCR 72h avant le décollage. L'auto-administration de tests PCR commence à apparaître dans plusieurs pays anglo-saxons, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, mais reste pour l'instant interdite en France, en vertu du décret du 10 juillet 2020.

Contacté par RTL.fr, le ministère de la Santé explique que "pour ce qui concerne les prélèvements nasopharyngés, l’auto-administration comporte un risque important de prélèvement nasal insuffisamment profond conduisant à un risque de faux négatif plus important". Il précise également que les tests salivaires sont en revanche autorisés à domicile.

La fiabilité des tests effectués seuls reste à l'étude. Au mois de juin, l'Université de Stanford les décrivait comme "fiables et précis" et considérait que la distribution de ces tests "permettrait de ne pas se rendre dans un lieu de dépistage, effaçant les risques pour le personnel de santé et les personnes dans les transports en commun".

Des dispositifs assistés par des professionnels

En se fondant sur l'auto-dépistage d'autres types de maladies infectieuses, les autorités sanitaires d'Alberta, une province du Canada, considérait que leur efficacité pourrait monter jusqu'à 87%.

Depuis plusieurs mois, la chaîne de pharmacie américaine CVS permettait un système de dépistage personnel, sous le regard d'un professionnel de la santé pour s'assurer que celui-ci était bien opéré. Le gouvernement britannique a par ailleurs mis en ligne un guide pour procéder soi-même à un test PCR.

> Vidéo explicative d'un centre de santé américain pour effectuer soi-même un test PCR