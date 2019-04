publié le 25/04/2019 à 22:50

Retour à la dure réalité pour les "rangers" des parcs nationaux en République démocratique du Congo (RDC). Seulement quelques jours après le succès mondial des "selfies" d'un garde-forestier du parc des Virunga avec des gorilles, un de ses collègues travaillant au parc de Kahuzi-Biega (dans l'est du pays) a été tué mercredi 24 avril.



L'éco-garde a été tué par des membres de la communauté Pygmée, en représailles à la mort la veille d'un de leurs, a-t-on appris jeudi de sources locales.

L'incident a eu lieu à Bumoga, dans le territoire de Kalehe dans la province du Sud-Kivu. Des coups de feu avaient été entendus mardi soir dans ce village de Pygmées situé à la lisière du parc de Kahuzi-Biega et le lendemain le corps sans vie d'un pygmée portant des traces de balles a été retrouvé, a expliqué Jean-Baptiste Mushagalusa Bubenga, président de la société civile locale.

En représailles, des pygmées ont "lynché" deux gardes des parcs, tuant l'un d'eux décédé à l'hôpital et blessant l'autre, a-t-il détaillé. Le chef du parc national de Kahuzi-Biega, De-Dieu Byaombe, a confirmé ce bilan mais rejeté toute implication des éco-gardes dans la fusillade de mardi.

Relations tendues entre le parc et les riverains

Ce drame est survenu alors que le parc des Virunga, dans la province voisine du Nord-Kivu, vient de connaitre quelques jours de gloire sur les réseaux après le succès mondial des "selfies" d'un ranger, Mathieu Shamavu, posant avec deux gorilles se tenant debout. Les selfies, retwittés des milliers de fois, ont été salués avec fierté par la direction du parc et les Congolais de cette région des deux Kivus traumatisés par l'insécurité.



"C'est le visage parmi d'autres de ces héros méconnus qui se battent tous les jours pour préserver le parc de Virunga et nos autres parcs ; pour protéger nos précieux écosystèmes", avait écrit le mouvement citoyen Lutte pour le Changement (Lucha).



Plus ancien parc naturel d'Afrique, le parc Virunda avait été rouvert au public mi-février, neuf mois après sa fermeture décidée en raison de la mort de neuf personnes dont un garde dans une attaque. Les relations entre le parc voisin de Kahuzi-Biega et les riverains sont souvent tendues. Les Pygmées de la région considèrent qu'ils ont été chassés de leur milieu naturel et ont tenté à plusieurs reprises d'y retourner.