Le casoar est le deuxième oiseau le plus gros du monde après l'autruche.

publié le 25/04/2019 à 16:51

Il est considéré comme l'oiseau le plus dangereux du monde. Un casoar, qui avait tué le 12 avril, un Américain de 75 ans, va être vendu aux enchères en Floride. Plus de 100 animaux pourront être acquis samedi 27 avril, dont 5 lémuriens, 26 marmousets (des petits singes, ndlr), 19 perroquets ara macao, un émeu et 2 casoars.



Les secours avaient été appelés le vendredi 12 avril, aux alentours de 10 heures, pour prendre en charge Marvin Hajos. Il détenait cet immense oiseau dans sa ferme, avec plusieurs autres animaux exotiques. "Malheureusement, il a succombé à ses blessures à l'hôpital", expliquait le shérif Brett Rhodenizer. L'homme avait chuté de façon accidentelle avant d'être attaqué par son animal.

Natif de Guinée du Nord, le casoar est un oiseau coureur : il peut courir jusqu'à 50 km/h. Il est le deuxième plus gros de la planète après l'autruche, d'après le zoo de San Diego, cité par CBS. Il serait aussi le plus dangereux du monde à cause de ses "griffes semblables à des dagues". "Le casoar peut couper profondément n'importe quel prédateur ou menace potentielle d'un simple coup de griffe", affirme le zoo.