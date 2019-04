Sur cette photo, Patrick Sadiki et ce gorille ont l'air de se confier l'un à l'autre. Parc national de Virunga (Congo)

Les clichés de ce garde-forestier et des gorilles du parc national de Virunga (Congo) ont été diffusés sur les réseaux sociaux

publié le 21/04/2019 à 16:10

Patrick Sadiki est un garde-forestier anti-braconnage qui travaille au parc national de Virunga, en République démocratique du Congo. Sa mission : protéger la faune exceptionnelle du parc, qui ne compte pas moins de 1.100 espèces de mammifère différentes.



Parmi elles, des gorilles de montagne, une espèce en danger critique d'extinction, puisqu'il n'en resterait qu'un millier dans le monde (géographiquement situés en Ouganda, au Rwanda et au Congo). Environ 400 gorilles répartis en une dizaine de groupes circulent librement dans l'espace protégé du parc congolais.

Tous les jours, Patrick Sadiki et ses collègues sillonnent le parc pour faire leur ronde. Et ils ne manquent pas de faire quelques photos... Les clichés ont été publiés sur Facebook et ont attiré la sympathie des internautes puisque, parmi eux, quelques selfies ont été pris. Des selfies sur lesquels les gorilles, ces animaux à la force physique colossale, ont presque l'air humain.

Un métier dangereux

Malgré la douceur de ces photos, le métier de garde-forestier dans une réserve naturelle africaine n'est pas de tout repos et peut même se révéler mortel. Patrick Sadiki et ses collègues risquent leur vie. À ce jour, 179 garde-forestiers sont morts dans ces forêts, rapporte le Daily Mail.



Le dernier en date est décédé le 29 mars dernier, des suites de blessures qu'il a subies lors d'une attaque par un hippopotame. Au total dans cet immense parc naturel, le recensement de la faune de 2012 a comptabilisé 218 espèces de mammifères (dont 22 espèces de primates), 706 espèces d'oiseaux, 109 espèces de reptiles et 65 espèces d'amphibiens.