Conflit israélo-palestinien : pourquoi le Qatar est-il au centre des attentions ?

Près d'une semaine après l'attaque du Hamas en Israël, la libération des otages apparait comme la priorité dans la résolution du conflit. Selon l'armée israélienne, environ 150 personnes, Israéliens, étrangers et binationaux, ont été enlevées par des combattants du Hamas. Parmi eux, 17 disparus français dont des enfants. Dans une allocution télévisée jeudi soir, Emmanuel Macron assure que "la France met tout en œuvre aux côtés des autorités israéliennes et avec nos partenaires pour les faire revenir sains et saufs dans leurs foyers".

Des contacts sont noués avec des intermédiaires et la France pourrait se tourner vers le Qatar, expliquait sur RTL Georges Malbrunot, journaliste spécialiste du Moyen-Orient. Le pays est l'un "des principaux soutiens politiques et financiers du Hamas, qui a l'habitude de gérer les affaires d'otages", dit-il, affirmant que le Hamas continue de discuter avec le Qatar. "C'est très facile de faire passer des messages, il y a un ambassadeur du Qatar à Gaza", ajoute-t-il, précisant que la Qatar "n'a pas la maîtrise sur le Hamas".

Cette ambivalence du pays du Golfe est dénoncée également par Éric Ciotti, invité de RTL ce vendredi 13 octobre, qui demande que la France lève les avantages financiers du Qatar. "J'ai demandé qu'on lève les ambiguïtés sur la situation de ce pays. J'entends des observateurs disant que le Qatar a un rôle de médiation à jouer. Mais nous savons aussi qu'il était un des premiers financeurs des réseaux qui sont l'origine de cette barbarie", dit le président des Républicains.

"Il faut que cette ambiguïté soit levée. Cette situation où le Qatar bénéficie de droits et d'avantages fiscaux hors du commun dans notre pays, n'a plus lieu d'être. (...) Que le Qatar fasse ses preuves, mais dans la vie, tout ne s'achète pas", ajoute le député.