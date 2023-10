Conflit Israël-Hamas : deux otages françaises assassinées par le Hamas

Alors que l'aide humanitaire devrait commencer à arriver ce vendredi 20 octobre dans le sud de la bande de Gaza, son passage par Israël est conditionné au fait que les otages du Hamas soient libérés. Les autorités égyptiennes ont donné leur feu vert pour livrer de l'eau, de la nourriture et des médicaments après une discussion avec le président des États-Unis Joe Biden et Israël.



Depuis l'offensive du Hamas le 7 octobre, de nombreuses familles vivent dans l'angoisse, sans savoir quel sort a été réservé à leurs proches. Le bilan des personnes tuées continue de s'alourdir, notamment côté français, avec 28 décès confirmés à l'heure où sont écrites ces lignes.



Jusqu'au mercredi 18 octobre, Galit pensait que sa mère Carmella et sa fille Noya étaient encore otages du Hamas. En effet, les services israéliens lui avaient affirmé cela. En Israël, quand une personne meurt dans un attentat, une équipe de l'État, spécialisée, avec des psychologues, vient l'annoncer aux proches. Alors, quand Galit a ouvert la porte, mercredi soir vers 18 heures, elle s'est effondrée. Prise en charge par les psychologues, ces derniers lui ont appris le décès de ses deux proches.

Sabrina, une intime de la famille, a témoigné : "Et là, c'est le désastre absolu. On lui annonce que le corps de sa mère, Carmella, 80 ans, et le corps de sa petite fille Noya de 12 ans, ont été identifiés. On nous annonce aussi qu'elles ont été abattues sauvagement, pour vous dire à quel point la mère a réagi", explique-t-elle.

Vendredi 20 octobre, sept habitants du kibboutz dans lequel la grand-mère et la petite fille ont été assassinées seront inhumés. Pendant ce temps, Carmella et Noa seront enterrées dans le kibboutz natal de la grand-mère, au nord.