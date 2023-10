Attentat à Bruxelles : un homme soupçonné d'être le tireur interpellé

Un homme soupçonné d'être le tireur qui a abattu deux ressortissants suédois à Bruxelles lundi 16 octobre a été interpellé ce mardi, a annoncé le parquet fédéral. L'interpellation a eu lieu dans la commune bruxelloise de Schaerbeek, où un immeuble avait été perquisitionné dans la nuit. "La police a ouvert le feu", a souligné le parquet fédéral. Le suspect, blessé par balle, a été emmené à l'hôpital et ses jours seraient en danger, a indiqué la ministre de l'Intérieur belge. L'individu doit encore être formellement identifié comme celui qui abattu deux ressortissants suédois.

L'attaque est survenue peu après 19 heures près de la Place Sainctelette, à Bruxelles, à quelques heures d'un match de qualifications de l'Euro-2024 de football opposant la Belgique à la Suède. D'après les premiers éléments, l'assaillant a pris pour cible avec une arme automatique ces derniers ainsi qu'un chauffeur de taxi, qui a été "grièvement blessé mais serait hors de danger", selon le Premier ministre.

Un message vidéo de revendication a été posté sur les réseaux sociaux par un homme "se présentant comme l'assaillant et se disant inspiré par l'État islamique", a souligné le parquet fédéral, chargé des dossiers de terrorisme, qui a été saisi de l'enquête. Concernant le suspect, "il s'agirait d'un homme d'origine tunisienne qui séjournait illégalement" en Belgique, a précisé Alexander De Croo. Il a été présenté par les médias comme Abdesalem L., âgé de 45 ans. Selon le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, ce demandeur d'asile a été condamné en Tunisie "pour des délits de droit commun", mais n'était pas signalé pour un risque terroriste.

"Le terrorisme ne vaincra jamais", a lancé le Premier ministre belge Alexander De Croo lors d'un point de presse matinal, parlant d'une attaque "à l'arme de guerre" et fustigeant un acte "d'une totale lâcheté". Le centre national de crise a été activé et la menace terroriste relevée au niveau 4, considérée comme "très grave", --niveau maximal-- dans la région de Bruxelles, au stade 3 ("grave") sur le reste du pays. Les écoles européennes et certains établissements flamands resteront fermés mardi dans la capitale belge, selon les autorités.