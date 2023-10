ISRAËL - À Tel-Aviv, une manifestation contre le gouvernement et pour la libération des otages

Le piège continue de se refermer sur les habitants de Gaza. Hier, Israël a appelé les résidents de l'enclave palestinienne à évacuer le nord de cette zone, l'une des plus peuplées au monde. Les États-Unis ont annoncé cette nuit envoyer un deuxième porte-avions en Méditerranée pour dissuader toute action hostile envers Israël.



La tension continue de monter dans la région avec le Liban, mais aussi la Syrie, alors que l'offensive terrestre de l'armée israélienne semble toujours imminente. Une perspective qui est loin de faire l'unanimité, même au sein de l'opinion israélienne. Plusieurs familles de disparus et d'otages se sont rassemblées à Tel-Aviv pour manifester devant le siège de l'armée israélienne.

"La honte ! la honte !", crie une femme, reprise en chœur par la foule. À bout de bras, elle tient une pancarte sur laquelle on peut lire "ramenez nos enfants". "Ma fille est à Gaza, s'il vous plaît, aidez-nous ! Je vous en supplie, faites quelque chose", pleure-t-elle. "Cela n'a aucun sens tout ça. Personne ne fait rien, notre gouvernement ne fait rien".

Le gouvernement de Netanyahu remis en question

La foule pointe du doigt Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien. Il est accusé d'inaction, et d'avoir entraîné le pays dans la guerre.

Noah arrive du nord d'Israël pour manifester : "Ce qu'on veut, c'est que cet horrible Premier ministre vienne parler devant son peuple. Qu'il reconnaisse qu'il est responsable de tout ça, qu'il est coupable. Mais il s'en fiche, et cela depuis le premier jour".

Plus les heures passent, et plus la foule grandit. Les manifestants réclament la démission de Benjamin Netanyahu, qui a fait sa première sortie publique samedi auprès des soldats déployés autour de la bande de Gaza.