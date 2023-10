DOCUMENT RTL - Conflit Israël-Hamas : "Des amis ne sont pas revenus", raconte un DJ français de la rave-party

Samedi 7 octobre, des combattants du Hamas ont attaqué une rave party, à laquelle participaient des centaines de festivaliers, à une dizaine de kilomètres de la bande de Gaza. Un dernier bilan de l'Associated Press fait état de 250 morts et plusieurs otages dont on est sans nouvelles.

La musique avait résonné toute la nuit, lorsqu'elle s'est brutalement arrêtée vers 6h30 du matin : "La sécurité de l'évènement, la police et des agents de l'armée ont pris le micro et ont crié 'alerte rouge'. Ce qui signifie pour eux quelque chose de très grave", raconte à RTL le Français DJ Aladin, l'une des têtes d'affiche de ce festival.

"Impossible de dire combien ils étaient", poursuit-il. "Habillés de noir, armés de grosses mitraillettes, ils ont ouvert le feu sur tout le monde." Le DJ se souvient du mouvement de foule impressionnant parmi les 3.500 festivaliers présents. "Beaucoup de cris, beaucoup de pleurs. Il y avait principalement des jeunes."

"Des amis ont été kidnappés"

Les rescapés témoignent de la violence de l'attaque, comme Giuliana, une Israélienne qui a réussi à rentrer à Tel-Aviv avec son mari : "On a tout de suite voulu courir dans la voiture, mais elle s'est retrouvée criblée de balles et j'ai reçu des éclats de verre dans le dos. Il y avait des corps partout, j'ai dû en voir une cinquantaine", raconte-t-elle. "On a vraiment eu de la chance de s'en sortir."



De son côté et en tant qu'artiste, DJ Aladin a eu la chance d'être rapidement pris en charge par la sécurité et de prendre une voiture : "On a réussi à prendre la direction d'une maison. On a commencé à voir des camions qui ont ouvert le feu sur les voitures juste derrière nous", se souvient-il. "Moi, j'ai des amis qui ont été kidnappés, des gens que je connais très bien qui ne sont pas revenus."

Actuellement en sécurité dans un bunker près de Gaza, des familles israéliennes lui ont apporté à boire et à manger toutes les trois heures. De quoi l'aider à tenir, jusqu'à ce qu'il puisse prendre un avion direction Paris.