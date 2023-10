Turquie : forte explosion à Ankara, le gouvernement dénonce un "attentat terroriste"

Un attentat suicide a frappé ce dimanche 1er octobre le cœur de la capitale turque, Ankara. Le ministère de l'Intérieur a indiqué que deux policiers ont été légèrement blessés dans l'attaque perpétrée par "deux terroristes", dont l'un "s'est fait exploser" et l'autre a été "neutralisé". L'attentat n'a, à ce stade, pas été revendiqué. Une forte explosion a retenti dans la matinée à proximité du Parlement dans la capitale Turque. Parlement qui doit ouvrir dans la journée sa nouvelle session de travail. L'explosion a été entendue à plusieurs kilomètres à la ronde, a rapporté la correspondante de l'AFP.

"Deux terroristes se sont présentés à bord d'un véhicule commercial vers 09h30 devant le portail d'entrée de la Direction Générale de la Sécurité de notre ministère de l'Intérieur et ont perpétré un attentat à la bombe", a déclaré le ministre de l'Intérieur Ali Yerlikaya. "L'un des terroristes s'est fait exploser et l'autre a été neutralisé. Deux de nos policiers ont été légèrement blessés" dans les flammes provoquées par l'explosion, a précisé M. Yerlikaya sur X (ex Twitter).

Le parquet général d'Ankara a annoncé l'ouverture d'une enquête et imposé une interdiction d'accès au secteur de l'attentat. Le quartier visé abrite de nombreux ministères ainsi que le Parlement prévu pour tenir dimanche à partir de 14h00 sa session inaugurale. Lors de cette année parlementaire, le Parlement doit valider l'entrée de la Suède dans l'OTAN.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info