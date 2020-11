Confinement : non, la situation n'est pas la même partout en Europe

publié le 03/11/2020 à 09:25

Tous les pays le répètent et nous le voyons chez nous, le virus accélère et donc des mesures plus strictes sont prises en France comme chez nos voisins européens. Un continent à l’unisson contre la Covid ? C’est ce qu’annonçait la semaine dernière le président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand. "L'Irlande est confinée, les Allemands prennent les mêmes mesures que nous, l'Espagne a confiné totalement", a-t-il affirmé.

Richard Ferrand s’est un peu emballé sur France inter, car si du côté des Anglo-saxons, comme l'Irlande, le Pays de Galles et l'Angleterre, le nouveau confinement ressemble au français, les Pays-Bas, par exemple, ont eux permis des rassemblements dans les lieux clos de 30 personnes et un accès aux musées et aux cinémas est possible et se fait sur réservations.

En Belgique, pays très durement touché par le virus, le télétravail est de mise mais certains commerces restent ouvert. Une liste plus large qu’au printemps. On y trouve les pépiniéristes, les réparateurs de vélo et les librairies comme les bibliothèques. La polémique française n’a pas lieu outre-Quiévrain et le ministre des indépendants et des PME a affirmé : "Je ne laisserais tomber aucun secteur".

Quid de l'Allemagne ?

Depuis lundi, l’Allemagne est rentrée dans une sorte de confinement allégé. Si les déplacements sont limités, les bars, restaurants, lieux sportifs et culturels ainsi que les maisons closes sont fermés. Mais la comparaison avec la France s’arrête là puisque outre-Rhin, les commerces sont ouverts et il n’y a pas d’attestation pour sortir. Comme au printemps, l’Allemagne mise sur le civisme des habitants pour respecter ces mesures, pour limiter leurs déplacements et pour renoncer à tout séjour touristique dans le pays.