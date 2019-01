Comptez les oiseaux dans votre jardin, ce week-end !

publié le 25/01/2019 à 05:14

Des oiseaux, il y en avaient énormément l'hiver dernier, beaucoup moins cette année. Deux explications à cela. La douceur dans le nord de l'Europe aurait retardé la migration de certaines espèces, elles arriveront un peu plus tard.



Ensuite, avec la douceur les oiseaux trouvent plus facilement chez nous de quoi se nourrir dans leur milieu naturel : des petits insectes, et donc ils ont moins besoin de venir dans nos jardins. Alors la Ligue pour la Protection des Oiseaux et le Muséum d'Histoire naturelle vous proposent de les aider.



Ce week-end, pendant une heure, vous sortez dans votre jardin, observer et compter un maximum d'oiseaux. Vous pouvez aller d'abord pour apprendre à les reconnaître sur le site oiseauxdesjardins.fr. Vous y trouverez des fiches, des photos et vous envoyez vos résultats.

Un tiers des oiseaux ont disparu en 15 ans

C'est la septième année de cette initiative qui permet d'avoir un peu de recul. Les chercheurs ont constaté par exemple que dans les zones de grandes cultures, il y a plus d'oiseaux dans les jardins autour des maisons. Car dans ces régions agricoles, il y a moins à manger, donc les moineaux, les mésanges se rapprochent des humains pour se nourrir.



Récemment, il y a eu plusieurs études alarmistes sur le déclin des oiseaux. Un tiers auraient disparu en quinze ans. Parmi les causes, on trouve certaines méthodes agricoles, la diminution des jachères qui étaient un garde-manger pour les oiseaux, les pesticides, l’urbanisation, les autoroutes ou les grandes infrastructures qui grignotent sur la nature l'équivalent d'un département tous les 7 ans.