Café : près de la moitié des caféiers sauvages menacés d'extinction

publié le 22/01/2019 à 05:35

Les caféiers sauvages ne sont pas ceux qui nous fournissent notre café du matin. Ce que le monde entier boit, c'est de l'Arabica et du Robusta. Or ces deux espèces sont elles aussi menacées, d'abord par la déforestation, mais elles sont aussi très sensibles au réchauffement climatique, aux périodes de sécheresse, aux champignons et moisissures qui les fragilisent.



Et pour les améliorer, les rendre résistantes à toutes ces menaces, les scientifiques comptent bien sur les caféiers sauvages, réputés plus vaillants et robustes. Donc, en les croisant avec l'arabica et le robusta, ils pourraient améliorer considérablement les semences des deux cafés les plus bus sur la planète, et en faire des variétés plus résistantes au changement climatique.

Or, selon une étude britannique réalisée dans les forêts africaines, les nouvelles sont plutôt inquiétantes Sur les 124 espèces sauvages étudiées, 75 sont menacées d'extinction, 13 sont même en danger. Les situations les plus critiques se trouvent en Tanzanie et à Madagascar.

Les auteurs de l'étude n'annoncent pas pour autant une pénurie de café à court terme, mais ils appellent les pays producteurs à prendre des mesures de conservation le plus rapidement possible. Car au-delà de l'aspect environnemental, le sort des 100 millions de cultivateurs de café dans le monde est aussi en jeu.