Écologie : des croquettes pour chiens à base d’insectes

Croquer un insecte à l'apéritif, avaler une brochette de grillons... Nous ne sommes pas toujours fan, en revanche nos amis à 4 pattes ne rechignent pas devant des croquettes contenant des farines d'insectes... Et c'est une bonne nouvelle pour la planète.



La nourriture pour chats et chiens consomme 20% de la viande produite dans le monde et elle est également grosse consommatrice d'eau. Il en faut 10.000 litres pour un kilo. Cela représente à l'échelle de la France l'équivalent de 4.000 piscines olympiques chaque année rien que pour nourrir nos 7 millions de chiens. Alors qu'il ne faut que 10 litres d'eau pour fabriquer un kilo de nourriture à base d'insectes.

Cette production a comme autre conséquence des émissions de gaz à effet de serre considérables. L’élevage de bœuf produit 25 fois plus de CO2 par kg que l'élevage de larves de mouches. En France la start-up Entomojo, en Grande-Bretagne, Yora, se sont lancées sur le marché de l'aliment pour chien et proposent des croquettes fabriquées avec de la farine d'hermetia illucens.

Cette larve de mouche soldat noir réduite et mélangée à des fruits, des légumes et à laquelle on ajoute quelques arômes de volailles permet d'obtenir des croquettes qui contiennent un peu plus de 20% de protéines. C'est au-delà de ce qui est recommandé. Pour l'instant seuls les chiens se délectent de ces croquettes aux insectes, les chats sont plus difficiles à convaincre.