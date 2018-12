et William Vuillez

publié le 17/12/2018 à 13:51

Il a un faisceau à 90 degrés. Il est capable d’analyser le moindre battement d’aile jusqu’à 6.000 mètres d’altitude. C’est un… C’est un… magnifique radar ornithologique. Et c’est aux chasseurs, que la région va en faire cadeau !



Parce que les chasseurs, tels des Mac Giver modernes, ne vont certainement pas se servir de ce bijou de technologie pour mieux repérer les oiseaux et les abattre plus facilement ! Ce radar, ils vont l’utiliser pour la science mesdames messieurs ! Tels des moines bouddhistes de l’ornithologie, ils vont compter toutes ces petites bêtes.



D’après le président de la chasse de Normandie, il n’est pas impossible que les chasseurs puissent, par pur altruisme ça va sans dire, surveiller de près les oies cendrées qui sont d’atroces provocatrices capables des pires ravages dans les cultures. Du coup, les chasseurs, par pur esprit civique, pourraient prolonger la chasse sur cette espèce.



Mauvaise nouvelle pour les oies cendrées mais, sait-on jamais si avec ce radar surpuissant, les chasseurs pouvaient enfin distinguer un surfer, un vététiste d’une oie cendrée, ce serait déjà pas mal pour nous les humains collés au plancher des vaches ! C’est comme ça.