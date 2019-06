Commémorations du 6 juin 1944 : les unes des journaux du D-day

publié le 06/06/2019 à 12:01

Pour célébrer le 75ème anniversaire du Débarquement en Normandie, c'est le fameux D-Day qui fait la une des journaux ce jeudi 6 juin. Le Figaro propose une rétrospective des unes de l'époque, celles des 6 et 7 juin 1944. Un travail de mémoire réalisé en partenariat avec RetroNews, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France (BNF).



Alors bien sûr, la presse officielle française n'a pas explosé de joie il y a 75 ans puisqu'elle était soumise à la censure et au contrôle du régime de Vichy. Elle ne pouvait que relayer la propagande maréchaliste et nazie. Le Journal avait notamment publié le communiqué du maréchal Pétain qui appelait les Français au calme et à la discipline face à la révolte des ennemis de la patrie...

C'est de l'autre côté de la Méditerranée qu'il faut se tourner pour entendre un autre récit, le vrai récit, notamment en Algérie ou les Alliés ont débarqué dès 1942, relate Le Figaro. Dans l'Écho d'Alger, le journaliste Jean Vincent Brechignac évoquait ainsi le signal du retour à la liberté et la fin d'une oppression abominable.

De même aux États-Unis, la presse américaine se fait véritablement l'écho de cette journée historique. Ainsi dès le 6 juin, le Los Angeles Time a sorti une édition spéciale barré en une du mot "INVASION". Le lendemain, le New York Times titrait "Ça y est le mur de l'Atlantique d'Hitler est brisé".