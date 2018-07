publié le 24/04/2018 à 19:50

Le nucléaire iranien, un sujet de désaccord notable entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Le chef d'État américain a ainsi qualifié de "désastre" l'accord visant à empêcher Téhéran de se doter de l'arme nucléaire.



Après un première échange tendu, les deux présidents ont voulu faire front commun sur ce dossier ultra sensible. "Nous n'avons pas les mêmes positions de départ sur ce point" et "nous avons eu une discussion très approfondie sur le sujet", a déclaré Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse.

Il a rapidement été suivi par son homologue américain. Donald Trump a ainsi plébiscité la signature d'un nouvel accord avec des fondations "solides". "La France comme les États-Unis ne doivent pas assumer seuls les efforts financiers (...) Nous verrons ce qui va se passer et si c'est possible d'avoir un autre accord. L'accord que l'on a est un mauvais accord, il n'aurait jamais dû être conclu", a-t-il martelé.



Assurant vouloir "travailler à un nouvel accord" à plus long terme, Emmanuel Macron a ajouté : "On ne déchire pas un accord pour aller nulle part. On construit un accord qui est plus large".