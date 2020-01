et AFP

publié le 20/01/2020 à 00:32

Elle n'en finit pas de faire des victimes. La Chine compte 17 nouveaux cas du mystérieux virus dont trois patients en état grave. L'épidémie fait craindre une nouvelle crise, à quelques jours des grands chassé-croisé du Nouvel An chinois.

En 2002-2003, l'épidémie du Syndrome respiratoire aigu sévère (Sras), hautement contagieux, avait tué 650 personnes en Chine continentale et à Hong Kong. Là aussi, la souche incriminée est une forme de pneumonie.

Cette fois-ci, dans la ville de Wuhan, qui est vraisemblablement le premier foyer de la maladie, parmi les nouvelles victimes, trois sont présentées comme "graves", dont deux dans un état trop critique pour être déplacés. Les malades sont âgés de 30 à 79 ans.

Ce sont désormais 62 personnes qui sont contaminées par le virus, selon les autorités municipales, dont huit dans un état grave et 19 qui ont été soignées et ont pu sortir de l'hôpital. Deux personnes sont décédées après avoir contracté le virus. Trois cas ont été confirmés à l'étranger : deux en Thaïlande et un au Japon.

Des scientifiques avancent 1.723 contaminations

Des scientifiques londoniens de renom ont estimé vendredi 17 janvier que le virus avait probablement contaminé bien plus de personnes que les autorités ne l'affirment et avancent que les personnes touchées sont quelque 1.723 malades.

Certains des patients contaminés n'ont eu aucun contact avec le marché de fruits de mer et de poisson, qui est pourtant soupçonné d'être à l'origine de l'épidémie, selon les autorités de Wuhan. Aucune contamination entre humains n'a été confirmée.