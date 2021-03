Chercheur français insulté par l’ambassade de Chine : quelle est la polémique ?

L'Ambassade de 🇨🇳, dans un communiqué, exprime sa "répugnance" à mon égard, me qualifie de "troll idéologique", de "hyène folle" et de "vilain", et m'accuse de les "harceler".



Ces propos sont injustifiables.

Le sentiment d'impunité de l'Ambassade est total.



Un conseil: 适可而止 pic.twitter.com/x7DzQqs7IV