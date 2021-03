Chine : Pékin suffoque sous une immense tempête de sable

et AFP

publié le 16/03/2021 à 01:05

Pékin a vécu sa plus grosse tempête de sable de la décennie lundi 15 mars. Ce phénomène météorologique s'est ajouté à la pollution d'origine humaine, ce qui a produit un cocktail dangereux pour la santé et a réduit la visibilité à quelques centaines de mètres. Les tempêtes de sable, en provenance du désert de Gobi, sont fréquentes au printemps dans le nord de la Chine. Cependant, les Pékinois n'avaient pas observé un ciel aussi chargé depuis des années.



Selon les autorités locales, en Mongolie, six personnes sont décédées à la suite de cette tempête et 81 autres sont portées disparues. 350 vols au départ de Pékin ont été annulés. La municipalité de la capitale chinoise, qui compte plus de 20 millions d'habitants, a suspendu toutes les activités sportives en extérieur dans les établissements scolaires. Il est conseillé aux personnes souffrant de problèmes respiratoires de ne pas sortir de chez elles.

Selon le site aqicn.org, la qualité de l'air était jugée "dangereuse". En début de matinée, le niveau des particules PM10 était près de vingt fois supérieur aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le niveau des particules PM2,5, encore plus nocives, a dépassé 560, un niveau rarement atteint ces dernières années à Pékin.

Des bâtiments sont vus dans le quartier central des affaires de Pékin lors d'une tempête de sable le 15 mars 2021. Crédits : LEO RAMIREZ / AFP

Des bâtiments dans le quartier central des affaires de Pékin lors d'une tempête de sable le 15 mars 2021. Crédits : LEO RAMIREZ / AFP

Un corbeau survole la Cité Interdite lors d'une tempête de sable à Pékin le 15 mars 2021. Crédits : WANG ZHAO / AFP