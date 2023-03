Charles III : l'histoire vraie de son mariage avec Diana derrière les idées reçues

Lady Diana et le prince Charles, le 29 juillet 1981, lors de leur mariage

RÉCIT - 3/8. Charles et Diana, l'histoire vraie derrière les idées reçues

RÉCIT - 3/8. Charles et Diana, l'histoire vraie derrière les idées reçues

Impossible de parler de Charles III sans évoquer sa première épouse Diana, la mère de ses enfants. Un mariage qui s’est mal terminé. Diana a-t-elle été la victime dans cette histoire ou bien une manipulatrice ?

Tous deux ont eu envie de renoncer jusqu'à la dernière minute avant leur mariage le 29 juillet 1981 : lui parce qu’il réalisait qu’il ne connaissait pas assez Diana, elle parce qu’elle se demandait si elle supporterait autant de pression et saurait lui faire oublier Camilla.

Mais pendant les premières années de mariage, chacun fait des efforts, ils apprennent à se découvrir et s’apprécier. Après la naissance de William en 1982, ils connaissent même une vraie période de bonheur et de complicité, ravis de se découvrir jeunes parents.

Un jour, Diana écrit à une amie, alors que son époux est parti pour une expédition de pêche : "Charles m'a appelée en disant qu'il ne supportait plus d’être loin de William et moi, il rentre ce soir, quelle merveilleuse surprise".

Ils étaient trop différents

Après leur divorce, ils s'étaient rapprochés et entretenaient une relation cordiale, plus apaisée. Ils se téléphonaient souvent et passaient du temps ensemble selon un système de visite mis en place pour les enfants.

Ils se sont à nouveau affichés ensemble en public, donné une bise. Cela aurait pu devenir une amitié solide. Ils n'étaient simplement pas faits pour être ensemble. Trop différents : il aimait la campagne elle la ville, il aimait la chasse et le polo elle ne montait pas à cheval, il aimait l’opéra et Shakespeare elle la pop et les romans à l'eau de rose.

>> Windsor, un podcast sur l'incroyable destin du roi Charles III, proposé par RTL et le magazine Point de vue. Sophie Aurenche, journaliste à RTL, Adelaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction de Point de vue, ainsi que plusieurs journalistes du magazine, retracent en 8 épisodes exceptionnels le parcours de Charles III à l'occasion de son couronnement avec Camilla le 6 mai 2023.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info