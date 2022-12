Comment Camilla, l'épouse de Charles III, a su se faire apprécier et devenir reine consort ?

271. Comment Camilla a-t-elle su se faire apprécier et devenir reine consort ?

Le sujet du jour. On a surtout beaucoup parlé de sa belle-mère, Elizabeth II, en 2022, et de son mari. Elle sera sous les projecteurs en 2023 : Camilla, la nouvelle reine consort, épouse du roi Charles III. Pendant longtemps, elle a vécu dans l’ombre, accusée d’avoir brisé le couple que formaient Charles et Diana pour finir par s'imposer au fil des années.

Pourquoi on en parle ? Comment Camilla a-t-elle rencontré Charles ? De quel milieu social est-elle issue ? Pourquoi son histoire d'amour avec Charles a longtemps été impossible ? Que signifie son titre de "reine consort"?

Analyse. "Camilla est une femme hors du commun. Un esprit vif. C’est une femme franche qui a une grande générosité. Elle est à l’aise avec les gens de tout milieu social. C’est quelqu’un qui a une complicité instantanée avec les femmes. C’est une femme très engagée, qui soutient son mari avec un extraordinaire dévouement. Elle préfère la discrétion. Le pouvoir n’intéresse pas du tout", explique Isabelle Rivère, journaliste, écrivain, auteur de Charles et Camilla, une histoire anglaise chez Fayard.



