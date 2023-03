Charles III et Camilla : où le roi et la reine consort vont-ils habiter après le couronnement ?

UNE LETTRE RTL DE BUCKINGHAM - Où vont habiter Charles et Camilla après le couronnement ?

Charles III affiche sa volonté de moderniser la monarchie : décroissance toute relative et maîtrise des coûts sont à l’honneur. Le roi renoncera-t-il pour autant à habiter le très coûteux palais de Buckingham ?

Buckingham garde sa place centrale au sein de la firme et le roi et son épouse, à terme, y habiteront même s’ils pourraient en changer le mode de fonctionnement. Car de nombreuses questions restent à trancher et depuis la mort de la reine Elizabeth, ça déménage chez les Windsor !

Un véritable jeu de chaises musicales se profile dans la famille soumise aux exigences d’une monarchie resserrée et à un trop plein de propriétés.

Pour l’instant, le roi Charles III et la reine Camilla n’ont pas bougé de Clarence House. Ils ont pour eux une excellente excuse, Buckingham, le QG la Monarchie depuis 1837, est soumis à une campagne sans précédent de travaux.



Dix ans d’une rénovation qui s’achèvera en 2027 pour un budget de 369 millions de livres sterling, voilà qui n’est pas idéal pour y emménager ou y travailler. Nombre de rumeurs ont néanmoins circulé sur le fait que cette auguste demeure deviendrait de simples bureaux, mais cette éventualité n’a pas été retenue.

Aux yeux du monde entier, Buckingham garde une grande puissance symbolique.

