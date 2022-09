Mort d'Elizabeth II : la reine de tous les records

Elle était "The Queen". Après 70 ans de règne, Elizabeth II est décédée à l'âge de 96 ans le jeudi 8 septembre 2022. Montée sur le trône d'Angleterre après un accident de l'Histoire, l'abdication de son oncle d'abord puis la mort de son père, elle a ainsi brisé le record de longévité dans le royaume : il était anciennement détenu par son arrière-grand-mère, la reine Victoria, morte en 1901, après 63 ans 7 mois et 2 jours de règne.

Quelques mois encore avant sa disparition, Elizabeth II battait un autre record, détrônant le roi de Thaïlande, Rama IX, roi pendant 70 ans et 4 mois, entre 1946 et 2016. Aujourd'hui, seul un roi a régné plus longtemps qu'Elizabeth II, et c'est un Français : Louis XIV, pendant près de 72 ans.

Proclamée reine à seulement 26 ans après la mort de son père George VI en 1952, Elizabeth II était la monarque la plus âgée encore en exercice. Elle est restée mariée plus de 73 ans au prince Philip, décédé en avril 2021. Un autre de ses records.

Plus d'une centaine de pays visités

Parmi les nombreux autres records établis par Elizabeth II, on compte également plus de 100 pays visités en tant que reine, bien plus que l'ensemble des autres souverains britanniques. Elle a réalisé au total l'équivalent de 42 tours du monde.

Elle a rencontré des centaines de chefs d'État et a connu pas moins de sept papes différents. La reine a rencontré 13 des 14 derniers présidents américains (seul Lyndon Johnson manque à l'appel) et a continué à voyager jusqu'en 2015, année de son 90è anniversaire.



41ᵉ souverain britannique depuis Guillaume le Conquérant, Elizabeth II a connu quatorze Premiers ministres. En juin dernier, le peuple britannique, qui la considérait comme un véritable repère, célébrait pour la première fois le jubilé de platine de l'un de ses monarques.

D'Elizabeth II, certains retiendront peut-être également qu'elle fut la première reine du Royaume-Uni à (presque) sauter en parachute. C'était lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux-Olympiques de Londres en 2012.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info