Fuite de Carlos Ghosn : une photo de son réveillon à Beyrouth dévoilée

publié le 02/01/2020 à 17:25

Une photo révélée jeudi 2 janvier par TF1 et LCI montre Carlos Ghosn en train de réveillonner ce 31 décembre en famille.

Deux de ses proches apparaissent à sa droite et sa femme, Carole Ghosn, est visible à sa gauche. Cette photo contraste avec l'enquête qui est menée depuis sa fuite au Liban, ce lundi 30 décembre.

Le journaliste libanais Ricardo Karam, relate sur franceinfo que l'ex-PDG est "plus combatif que jamais'". "Carlos Ghosn reçoit ses amis. Il a dîné avec ses copains, il est chez lui, bien entouré par tous ceux qu'il affectionne et par tous ceux qui ne l'ont jamais lâché et qui ont été à ses côtés", confie le journaliste, qui a rencontré Carlos Ghosn au Liban.

Ce jeudi 2 janvier, le Liban a d'ailleurs reçu une demande d'arrestation d'Interpol pour Carlos Ghosn, a annoncé le ministre libanais de la Justice.

🔴 DOCUMENT @TF1LeJT / #LCI - Affaire Carlos Ghosn : la photo du réveillon en famille de l'ex-patron réfugié au Liban https://t.co/Qs4xkPl46Q pic.twitter.com/NkCg2KkNn7 — LCI (@LCI) January 2, 2020

Les autorités libanaises avaient déjà annoncé qu’il était entré “légalement” dans le pays, avec un passeport français et une carte d’identité libanaise, selon une source à la présidence.