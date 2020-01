Carlos Ghosn : comment a-t-il réussi à fuir le Japon ?

publié le 02/01/2020 à 09:06

C'est la surprise de cette fin d'année : le départ du justiciable le plus surveillé du Japon, Carlos Ghosn. Il était assigné à résidence dans l'attente de son procès en 2020. Le 30 décembre, on apprend que l'homme d'affaires se trouve auprès des siens, chez sa belle-mère, à Beyrouth.

Comment a-t-il réussi à s'enfuir ? Invitée de RTL, Valérie Niquet, responsable du pôle Asie de la Fondation pour la Recherche Stratégique, explique que les Japonais ont fait preuve d'une baisse d'attention. "En pleine période du Nouvel An, qui est la fête la plus importante au Japon et pendant laquelle tout s'arrête, il y a moins de surveillants".

Jean Guisnel, journaliste spécialiste des questions militaires et des renseignements affirme de son côté que Carlos Ghosn a "endormi la vigilance de la justice japonaise et des services chargés de le surveiller". "Il a beaucoup protesté mais il s'est soumis à tout (...). Les Japonais ont fait preuve d'une grande innocence car il répétait qu'il s'était engagé à ne pas partir et c'est la raison pour laquelle on lui avait accordé cette libération et cette résidence surveillée ce qui ne se fait jamais au Japon".

Une surveillance pas aussi forte que ce qu'on disait ?

Valérie Niquet rappelle les conditions favorables dans lesquelles vivaient Carlos Ghosn au Japon. "La surveillance n'était pas aussi forte et aussi terrible que ce qu'on disait. Il avait le droit de sortir, de quitter son domicile et de voyager dans tout le Japon pendant 72 heures continues, ce qui est considérable. Il allait seul chez son avocat, il allait au restaurant, il recevait sa sœur et sa cousine qui portaient des téléphones portables qui n'étaient pas contrôlés", affirme-t-elle.

Pour Jean Guisnel, la fuite de Carlos Ghosn a été "minutieusement organisée". "Y-a-t-il eu une complicité locale, voire politique ? On n'en sait rien. Tout s'achète dans le monde, même au Japon".