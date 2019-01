et AFP

Pas d'affaire Ghosn en France. L'audit interne lancé par Renault sur les éléments de rémunération de Carlos Ghosn, PDG du groupe français, a conclu "à leur conformité et à l'absence de fraude" concernant les années 2017 et 2018, a indiqué jeudi le groupe automobile dans un communiqué. Le PDG de l'enseigne est plus que jamais dans la tourmente, toujours incarcéré au Japon.



"Conformément à la saisine initiale, la mission se poursuivra sur les exercices antérieurs", a précisé le constructeur français, en soulignant que ces éléments antérieurs seront étudiés "de la même manière dès la prochaine séance du Conseil d'administration".

Cette réunion d'administrateurs, organisée au siège de Renault à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), visait selon Renault à faire un "point d'avancement de la mission de vérification des éléments de rémunération des membres du Comité exécutif du groupe". Elle est intervenue alors que la justice japonaise doit rendre vendredi, une décision sur l'avenir judiciaire du magnat de l'automobile, incarcéré au Japon depuis 50 jours.