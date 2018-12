et Céline Landreau

publié le 20/12/2018

Après plus d'un mois d'incarcération au Japon, Carlos Ghosn entrevoit le bout du tunnel. Le patron de Renault pourrait être libéré sous caution dès demain, vendredi 21 décembre. Le tribunal de Tokyo a rejeté la requête du parquet qui souhaitait prolonger la garde à vue du PDG.



L'homme d'affaires franco-brésilien de 64 ans est dans la tourmente depuis son arrestation par les autorités japonaises le 19 novembre. Il lui est reproché d'avoir dissimulé des revenus. Les faits ont été découverts à la suite d'une enquête interne menée par Nissan, un constructeur japonais qui fait partie du groupe Renault.

Évincé du conseil d'administration de Nissan, Carlos Ghosn est pour l'heure maintenu dans ses fonctions de dirigeant par la marque au losange. L'État, actionnaire minoritaire du constructeur, a soutenu le patron, mais pense également à un éventuel successeur.

