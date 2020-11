Caricatures de Mahomet : un haut responsable de l'ONU appelle "au respect mutuel"

publié le 30/10/2020 à 04:45

S’il n’a pas évoqué directement les propos du président français défendant le droit de caricaturer le prophète Mahomet, le Haut représentant pour l'Alliance des civilisations des Nations Unies a appelé "au respect mutuel de toutes les religions et croyances".

Mercredi 28 octobre, Miguel Angel Moratinos a déclaré suivre "avec une profonde inquiétude les tensions croissantes et les cas d'intolérance déclenchés par la publication des caricatures satiriques du prophète Mahomet".

Le Haut responsable a déploré des attaques contre "des civils innocents" provoquées par des "caricatures incendiaires" que les musulmans considèrent "comme insultantes et profondément offensantes". "Les insultes aux religions et aux symboles religieux sacrés provoquent la haine et l'extrémisme violent conduisant à la polarisation et à la fragmentation de la société", a-t-il estimé dans un communiqué.

Des manifestations contre la France

Cette intervention intervient quelques jours après l’hommage national rendu à Samuel Paty, enseignant assassiné le 16 octobre lors d’un attentat islamiste à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) après avoir montré en classe des caricatures de Mahomet. À cette occasion, Emmanuel Macron avait défendu les dessins satiriques sur le prophète et la liberté d’expression.

Dans le monde entier, les propos du président ont déclenché la colère de plusieurs communautés musulmanes et des manifestations notamment dans la bande de Gaza, en Libye, au Bangladesh ou au Pakistan. Par ailleurs, une campagne a été lancée dans plusieurs pays pour boycotter les produits français.