Alors que la Nation rend hommage à l'enseignant Samuel Paty, ce mercredi 21 octobre à la Sorbonne, la philosophe Élisabeth Badinter estime que "nous sommes en guerre idéologique" avec l'islamisme radical. Selon elle, "c'est une très bonne chose" que les régions distribuent un livre de caricatures aux élèves , à la rentrée des vacances de la Toussaint.

"Plus on distribuera de caricatures en expliquant et en suscitant la compréhension, l'esprit critique et l'humour", mieux les élèves comprendront, a ajouté la philosophe. Dans le contexte actuel et après l'assassinat de Samuel Paty, "les prises de position du recteur de la mosquée de Paris" ont fait "un plaisir fou" à Élisabeth Badinter.

"Pour la première fois je me suis dis 'ouf' car c'est une personnalité très importante [...] et cet homme, qui incarne une religion musulmane douce propre et digne, va certainement être menacé", a-t-elle expliqué après qu'il a demandé aux imams de France de consacrer le prêche du vendredi 23 octobre à Samuel Paty.