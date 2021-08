Californie : le Dixie Fire devient le 2e plus vaste incendie de l'histoire de l'État

Véhicules ravagés, animaux carbonisés, maisons réduites en cendres... Le gigantesque incendie Dixie Fire est désormais plus vaste que la ville de Los Angeles, faisant fuir des milliers de personnes. Une dizaine de personnes sont portées disparues. Selon les pompiers, il ne pourra pas être éteint pas avant le 20 août.

Selon un dernier bilan publié dimanche 8 août, le brasier avait réduit en cendres un peu plus de 187.000 hectares depuis son départ le 13 juillet dans le nord de cet État. Il n'était circonscrit qu'à 21%. Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a parcouru les ruines de Greenville, dont le bourg a été totalement ravagé par les flammes. "Les sécheresses sont beaucoup plus sévères, il fait plus chaud que jamais... Nous devons admettre ouvertement que ces incendies sont causés par le climat", a-t-il affirmé.

Huit des dix plus gros incendies jamais survenus en Californie ont brûlé depuis 2017. Et même six depuis 2020, lorsque s'est produit le plus vaste de tous, August Complex, avec 417.000 hectares détruits.

La météo plus clémente ce week-end a accordé un peu de répit aux 5.000 pompiers combattant nuit et jour le brasier. Progressant sur des sentiers extrêmement escarpés, trois d'entre eux ont été blessés en opération. Mais des températures étouffantes supérieures à 38 degrés Celsius sont de nouveau attendues en milieu de semaine et les soldats du feu estiment que l'incendie ne sera pas éteint avant une dizaine de jours.