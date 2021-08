Incendies en Turquie : une journaliste interrompt son duplex à cause des flammes

Une journaliste britannique, qui couvrait les incendies en Turquie pour la chaîne Sky News, s'est retrouvée menacée par les flammes en plein direct. Son duplex aurait pu tourner au drame lorsque le feu s'est dangereusement rapproché d'elle et son équipe.

La Turquie, comme la Grèce, l'Italie ou encore l'Albanie, fait actuellement face à d'importants incendies. Lundi 2 août, tandis qu'elle était en direct près de la station balnéaire de Bodrum au sud-ouest de la Turquie, la journaliste Alex Crawford et son équipe ont été menacées par les flammes : "Nous allons devoir interrompre ce direct", a-t-elle déclaré face caméra.

"En l’espace de vingt minutes seulement, le feu a englouti la route par laquelle nous sommes arrivés", a déclaré la reporter, au plus proche des flammes. En l'espace de quelques instants, le feu s'est dangereusement rapproché de l'équipe de Sky News, relate le HuffPost, qui a relayé la vidéo du direct.



"Si vous regardez en bas, c’est le chemin que nous prenons et nous ne voulons pas être bloqués. Je pense que nous allons devoir interrompre ce direct et revenir dans quelques minutes lorsque nous serons dans un endroit un peu plus sûr, parce qu'il avance tellement vite qu'il est difficile d'anticiper sa progression", a-t-elle déclaré, relayée par nos confrères. La journaliste et son équipe ont finalement pu quitter la zone en sécurité.