Italie : plus de 800 départs de feu enregistrés en 24 heures

Les départs de feu se multiplient en Italie. En cette fin de semaine, le pays en a enregistré plus de 800, essentiellement dans le sud, ont indiqué les pompiers sur leur compte Twitter. "Au cours des dernières 24 heures, les pompiers ont effectué plus de 800 interventions : 250 en Sicile, 130 dans les Pouilles et en Calabre, 90 dans le Latium (la région de Rome, ndlr) et 70 en Campanie", précise le tweet. "Le travail des équipes se poursuit à Catane, à Palerme et dans la zone de Syracuse", trois villes siciliennes, ajoutent les pompiers.

L'Italie est touchée par une vague de chaleur importante ces derniers jours avec des températures atteignant les 40°C à Bari (Pouilles) ou 39°C à Catane et Palerme (Sicile).

Ces chaleurs et l'absence de pluies ont entraîné de nombreux incendies dont l'un a ravagé en fin de semaine dernière plus de 20.000 hectares de forêt, d'oliveraies et de cultures dans la région d'Oristano, dans l'ouest de la Sardaigne.

Et dans le nord, de violents orages

Selon la Coldiretti, l'un des principaux syndicats d'agriculteurs en Italie, la seule Sicile a enregistré environ 300 incendies de forêt pour 60.000 départs de feu jusqu'à présent en 2021. "Les derniers départs de feu confirment que les incendies sont provoqués par des criminels", ajoute la Coldiretti, tout en reconnaissant que "la chaleur et la sécheresse" ont facilité le travail des pyromanes.

Tandis que le sud de la péninsule brûle, le nord enregistre de violents orages et chutes de grêlons. "Le coût des dégâts causés un peu partout dans les campagnes du nord de l'Italie par les violents orages et les chutes de grêlons au cours de cet été devenu fou s'élève à des dizaines de millions d'euros", a souligné dimanche la Coldiretti.