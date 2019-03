Brexit : une semaine décisive pour l'avenir du Royaume-Uni

publié le 11/03/2019 à 06:22

Quand et comment aura lieu le Brexit ? À l'approche de la date fatidique du 29 mars, la tortueuse saga de la sortie britannique de l'Union européenne culmine cette semaine avec une série de votes déterminants des députés britanniques.



D'ici là, des discussions techniques et politiques se poursuivent à Bruxelles, où les représentants britanniques veulent obtenir de leurs homologues européens des modifications de l'accord de retrait conclu avec l'UE en novembre.

Ce texte avait été massivement rejeté par le parlement britannique le 15 janvier. Depuis, la Première ministre britannique Theresa May s'est lancée dans une bataille sur deux fronts, pour tenter d'obtenir des concessions de l'Union européenne, tout en essayant de convaincre les parlementaires de changer d'avis.

4 scénarios possibles

- Sortie avec accord : Pendant deux mois, elle a tenté d'obtenir des dirigeants européens des concessions sur le texte, afin de le rendre plus acceptable aux yeux du Parlement britannique qui l'avait massivement rejeté lors d'un vote le 15 janvier. Si Bruxelles a jusqu'ici refusé toute modification, Theresa May pourrait toutefois disposer de davantage de soutien mardi lors du nouveau vote sur le texte : certains Brexiters pourraient considérer cet accord comme la dernière offre qu'il leur sera faite pour quitter l'UE, et accepter l'accord, plutôt que de prendre le risque de remettre en cause la sortie de l'UE. Si les députés britanniques approuvent l'accord, le Royaume-Uni bénéficiera d'une sortie ordonnée de l'UE et de la mise en place d'une période de transition.



- Brexit sans accord : Si les députés votent contre le traité de retrait, Theresa May leur demandera mercredi s'ils veulent quitter l'UE sans accord. Une sortie sans accord, redoutée par les milieux économiques, causerait d'importantes perturbations dans les échanges entre le Royaume-Uni et l'UE. De nombreux députés s'élèvent contre une telle issue, mais certains fervent défenseurs du Brexit jugent qu'"une absence d'accord vaut mieux qu'un mauvais accord".



- Brexit reporté : Si les députés rejettent le traité puis refusent de quitter l'UE sans accord, un troisième vote est prévu jeudi, leur proposant de repousser le Brexit pour "une période limitée". Un report du Brexit qui n'irait pas au-delà du 2 juillet, jour de la session inaugurale du nouveau Parlement européen, après les élections des 23 au 26 mai, ne pose pas de problème juridique majeur. Au delà du 2 juillet, Londres serait légalement contraint d'organiser des élections pour faire siéger 73 Britanniques au Parlement européen, dans le respect des traités, jusqu'à ce que le Brexit soit effectif.



- Un nouveau référendum : L'option d'un second référendum est réclamée par quelques dizaines de parlementaires europhiles. Le chef de l'opposition, le travailliste Jeremy Corbyn, vient aussi de lui apporter son soutien. Mais Theresa May refuse d'envisager une nouvelle consultation des Britanniques, ce qui signifie qu'il faudrait un report du Brexit couplé à un changement de gouvernement ou à de nouvelles élections pour qu'elle ait lieu.