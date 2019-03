publié le 01/03/2019 à 06:01

Journée spéciale Brexit ce vendredi 1er mars sur RTL. C'est le 29 prochain à minuit que les Anglais nous diront "Goodbye", sauf report. Il n'est pas impossible que les députés décident de voter un délai le temps de trouver un accord. Theresa May a donné son feu vert, au grand dam de son ministre de l'Agriculture qui a démissionné dans la soirée.



Pour le tunnel sous la Manche l'enjeu est énorme. Concernant le fret, il faudra effectuer des formalités douanières pour importer ou exporter des marchandises. Le terminal de Calais est d'ailleurs en train de s’agrandir.

"Les services douaniers français m'ont indiqué que le 29 mars nous devrions héberger 40 douaniers supplémentaires dans un premier temps", explique Jacques Gounon, le patron du tunnel sous la Manche. "On réalise donc un centre pour le contrôle vétérinaire et douanier juste à la sortie du terminal".

Car s'en sera fini de la libre circulation des marchandises. Pour passer, il faudra déclarer ce que l'on transporte. Pour éviter des files d'attente trop longues, les chauffeurs-routiers et les automobilistes devront regarder la couleur des flèches devant eux. Et pour que tout se déroule le plus sereinement possible, une centaine d'agents, des intérimaires, vont être recrutés.



La direction du tunnel pense qu'il y aura un peu de flottement pendant quelques semaines, le temps de s'habituer à ces nouvelles procédures, mais que d'ici l'été tout sera rentré dans l'ordre.

Faits divers - En Isère, le gendarme à l'origine d'un accident mortel a été condamné à 18 mois de prison ferme.



Politique - Emmanuel Macron s'est invité dans un débat en Gironde hier. Il a promis un accompagnement personnalisé aux salariés de l'usine Ford de Blanquefort.



Société - L'égalité salariale entre les hommes et les femmes devient plus contraignante pour les entreprises à partir de ce vendredi.



Football - Après un an sans échec, les Bleues se sont inclinées en amical face à l'Allemagne (0-1), et ce à moins de 100 jours du Mondial.