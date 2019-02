publié le 16/02/2019 à 12:41

L'humour britannique est parfois très trash et les anti-Brexit ont décidé de s'en servir. En effet, la nouvelle arme contre la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est de se dénuder sur les plateaux de télévision pour littéralement faire passer ce message : "le Brexit nous laisse à poil".



La première fois, Victoria Batman, professeure d'économie à l'Université de Cambridge, est arrivée sur le plateau de la BBC radio 4, manteau sur le dos avant de l'enlever tout en parlant.

"J'ai apporté mon message dans votre studio aujourd'hui, le Brexit nous laisse à poil", dit-elle devant un vénérable présentateur de 75 ans se cachant derrière les écrans d'ordinateurs, et précisant avec un flegme très britannique : "Oui, et maintenant vous êtes complètement nue".

Et comme le but est de se faire entendre, la professeure recommence sur le plateau d'ITV, une télé privée, où cette fois, pas d'effet de surprise, elle a décidé d'arriver déjà dévêtue.

"Pendant la campagne, j'ai du écrire des milliers de mots pour expliquer pourquoi le Brexit était terrible, alors je me suis dit que j'allais résumer ça dans un message simple et percutant".

Victoria Bateman fait des émules

Victoria Bateman invite les pro-Brexit à un débat en tenue d'Ève et d'Adam. Une invitation restée sans réponse pour l'instant. Mais la professeure fait des émules chez les anti et notamment dans la famille de Boris Johnson. Rachel Johnson, contrairement à son grand frère, est farouchement pro-européenne. En pleine émission, elle s'est levée et a commencé à déboutonner son pantalon.



Londres doit quitter l'Union européenne le 29 mars. Theresa May cherche toujours à renégocier l'accord de divorce, pourtant entériné avec les 27 en novembre 2018, ce que refuse fermement Bruxelles. La Première ministre, qui a essuyé une défaite jeudi 14 février, au Parlement sur le Brexit, pourrait se rendre à Bruxelles la semaine prochaine mais sa visite n'a pas été confirmée.