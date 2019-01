Brexit : "Affaiblie, pratiquement paralysée, Theresa May reste", analyse Alain Duhamel

publié le 16/01/2019 à 20:02

Hier, les députés britanniques ont massivement rejeté l'accord de Brexit que la première ministre conservatrice a négocié avec l'Union européenne. Theresa May vient de subir une défaite spectaculaire et même une déroute comme aucun chef de gouvernement britannique depuis pratiquement un siècle n'en a connu. C'est son projet âprement négocié avec l'UE de compromis sur le Brexit qui a été recalé.



Le fait qu'il soit recalé n'est pas en soi une surprise car entre ceux qui veulent un Brexit dur et ceux qui sont hostiles au Brexit, il n'y avait pas de majorité en sa faveur. Mais l'écart de 230 voix, dont la moitié de conservateur de son propre parti, est gigantesque.

Normalement, après un vote de ce genre, elle devrait quitter la tête du gouvernement, mais en réalité les conservateurs ne peuvent pas se débarrasser d'elle car il y a eu un vote interne et ils ne veulent pas non plus que ce soit les travaillistes qui l'emportent ou qu'il y ait des élections anticipées. Moyennant quoi elle est totalement affaiblie, pratiquement paralysée, mais elle reste.