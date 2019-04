Brexit : les députés votent pour un report afin d'éviter un "no deal"

et AFP

publié le 04/04/2019 à 01:22

Les députés britanniques ont voté mercredi 3 avril au soir à une voix près pour obliger la Première ministre Theresa May à rechercher un report du Brexit pour éviter toute possibilité de sortie sans accord de l'Union européenne à la date butoir du 12 avril.



La proposition de loi a été adoptée par 313 voix. Tandis que 312 députés ont voté contre. Elle doit être examinée par la Chambre des Lords, la chambre haute du Parlement, jeudi 4 avril. La Première ministre britannique avait annoncé mardi vouloir réclamer aux dirigeants européens un nouveau report du Brexit.

Les députés britanniques avaient recalé vendredi 29 mars, pour la troisième fois, le Traité de retrait de l'Union européenne (UE) négocié par la Première ministre. Un nouveau rejet, après ceux des 15 janvier et du 12 mars, qui marque un cinglant désaveu pour Theresa May, et pose la question de sa survie à la tête de l'exécutif.