publié le 30/01/2019 à 18:59

L'Union européenne a adressé un refus clair et ferme aux velléités de rouvrir les négociations sur l'accord du Brexit, alors que Theresa May, la première ministre du Royaume-Uni, avait obtenu un mandat pour rouvrir les discussions avec Bruxelles mardi 29 janvier.



"C'est une négociation extraordinaire, très complexe, très grave avec des conséquences innombrables et souvent sous-estimées", lance d'emblée Michel Barnier, le négociateur en chef des 27 pays européens qui veut avant tout penser aux "4,5 millions de personnes concernés par le Brexit et inquiets pour leurs droits".

Invité de RTL ce mercredi 30 janvier, il assure que l'Union européenne ne reviendra pas sur cet accord qui a été "négocié" mais surtout "agréé". "Nous ne ré-ouvrirons pas cet accord", assure-t-il alors que la date officielle du Brexit est fixée au 29 mars 2019.

Je reste confiant d'obtenir un accord dans les deux mois Michel Barnier, négociateur en chef des 27 Partager la citation





Malgré cette procédure en stand by, Michel Barnier reste "confiant". "Je ne vais pas faire le concours des pronostics mais je reste confiant d'obtenir un accord dans les deux mois. Je pense que c’est toujours possible, c'est l'intérêt commun et c'est mon vœu, poursuit-il. Au-delà du divorce que nous devons organiser, il y a la relation future avec le Royaume-Uni.





Les responsables britanniques s'étaient préparés à une telle réaction alors que Theresa May elle-même avait anticipé la réticence de l'UE. "L'UE dit qu'elle veut que le Royaume-Uni parte avec un accord, nous voulons partir avec un accord (...) Si nous voulons parvenir à ce qui est dans le meilleur intérêt du Royaume-Uni et de l'Union européenne, nous allons devoir faire des changements à cet accord pour gagner le soutien du parlement", a expliqué un porte-parole de Downing Street.