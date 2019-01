La Première ministre britannique Theresa May, le 15 novembre 2018

publié le 29/01/2019 à 14:45

Le bras de fer se poursuit entre la Première ministre britannique et le parlement britannique. Le mardi 15 janvier, les députés avaient rejeté massivement l’accord de divorce négocié par Theresa May avec l’Union européenne. Avec 432 voix contre cet accord et 202 qui y étaient favorables, ce vote a poussé la Première ministre britannique à vouloir relancer le débat avec Bruxelles concernant l'accord de divorce.



À deux mois du Brexit, prévu le 29 mars, les députés britanniques vont tenter, ce mardi 29 janvier, de prendre la main sur ce dossier, avec le début des débats sur les amendements portant sur l'accord de divorce avec l'Union Européenne.

Le porte-parole de Theresa May s'est quant à lui exprimé en réaffirmant haut et fort la volonté du gouvernement britannique de quitter l'Union-Européenne : "Le Royaume-Uni continue de croire qu'il est absolument dans l'intérêt du Royaume-Uni de partir avec un accord, mais nous devons avoir un accord pouvant bénéficier de l'appui du Parlement et cela nécessitera quelques modifications à l'accord de retrait".