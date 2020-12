publié le 31/12/2020 à 08:48

Après une période de transition d'un an, le Royaume-Uni quittera définitivement le marché unique européen ce jeudi 31 décembre à minuit. Les nombreuses et houleuses discussions entre les deux parties ont permis de conclure un accord pour cette sortie finale de l'Union Européenne. "Je suis confiant pour l'avenir, le Royaume-Uni va rester un pays européen engagé dans les affaires du continent, nous avons besoin de la coopération internationale", a assuré Lord Ed Llewellyn, ambassadeur britannique en France depuis 2016, sur RTL.

Le 23 juin 2016, les Britanniques votaient en faveur du Brexit. Selon l'ambassadeur, "le Royaume-Uni n'a jamais été vraiment à l'aise avec l'Union Européenne." Un malaise qu'il explique d'après l'histoire du pays, sa situation géographique ainsi que sa tradition parlementaire. "Le concept de comment gérer notre pays, avoir notre destin dans nos propres mains" a eu raison de l'appartenance à l'Union, estime-t-il.

Parmi les points de désaccord, l'accès des pêcheurs aux eaux britanniques. Avec cette sortie de l'UE, les Français perdent 25% de la surface de pêche. L'accord conclu entre Bruxelles et Londres prévoit une période d'adaptation de cinq ans et demi, car "nous sommes conscients que cette activité est importante au niveau culturel et social".