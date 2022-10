Brésil : Bolsonaro est "un être extrêmement paranoïaque", assure Meyerfeld

Le second tour de l'élection présidentielle du Brésil aura lieu le 30 octobre prochain. Jair Bolsonaro (43,2% des voix) l'actuel président se retrouve face à Lula (48,4% des voix).

Pour Jour J, Bruno Meyerfeld, journaliste et correspondant pour le journal Le Monde, qui a dédié un livre à Bolsonaro, Cauchemar Brésilen, explique ce qui se passe derrière les murs du palais présidentiel, le palais de l'Aurore à Brasilia. "C'est vraiment un des chefs-d'œuvre de l'architecture moderniste brésilienne. C'est une source de prestige énorme pour le Brésil", décrit-il.

"C'est un grand palais de verre de 7.000 mètres carrés, avec un rez-de-chaussée, un étage et un sous-sol au milieu d'un parc lui-même situé sur une presqu'île assez isolée du reste du monde", poursuit Bruno Meyerfeld. "C'était le symbole d'un Brésil ouvert sur le monde (...) et finalement c'est assez étonnant de voir un président obscurantiste et complotiste y habiter", résume le journaliste.

"Il y a certains présidents qui y ont mal dormi comme Michel Temer, le prédécesseur de Bolsonaro, qui dit y avoir vu ou entendu des fantômes et au bout d'une semaine il est parti dans une autre résidence", révèle aussi Bruno Meyerfeld dans Jour J.



Dans son palais, il trouve refuge dans son dressing

Bolsonaro est insomniaque, "il a plusieurs dizaines d'interruptions de sommeil par nuit. Ses docteurs se sont énormément inquiétés. Il prend des remèdes pour dormir, qui marchent de moins en moins d'ailleurs", raconte le journaliste. Sa mine très fatiguée se voit, "il a la peau extrêmement écaillée".

Les nuits, Bolsonaro erre en short, en tongs et en maillot de football dans les couloirs du palais de l'Aurore. "Il trouve refuge dans son dressing qui fait quand même 30 mètres carrés. C'est son bunker. Il y tient des petits conseils des ministres entre des cravates et des caleçons", raconte aussi Bruno Meyerfeld. "Il s'y sent bien car justement Bolsonaro est un être extrêmement paranoïaque. Il se sent très mal à l'aise dans cet immense palais de verre", renchérit-il. Comme tout est en verre au Palais de l'Aurore, "c'est un gage de transparence démocratique, on peut voir le président déambuler dans son palais. Lui s'y sent très mal à l'aise".

Et il dort toujours avec un revolver près de sa table de nuit. "Il ne se cache pas de dormir avec un revolver, ni de sa paranoïa, ni se de son impuissance sexuelle", résume le journaliste. Effectivement, Bolsonaro a des problèmes érectiles. "C'est étonnant, parce qu'il se met en scène comme le gros machiste (...) et en même temps il aime à montrer qu'il utilise des médicaments pour palier son impuissance", ajoute-t-il.



