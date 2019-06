et AFP

publié le 25/06/2019 à 12:35

Bien parti pour succéder à Theresa May en tant que Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson est actuellement au cœur de la polémique. Une "scène de ménage" à son domicile a été rapportée dans la presse et sème le trouble dans la course à la tête du gouvernement britannique.

Vendredi 21 juin, la police londonienne s'était rendue chez l'ancien maire de Londres après avoir reçu un appel faisant état d'une bruyante dispute conjugale. Selon le Guardian, un voisin avait appelé la police après avoir entendu hurlements et claquements de porte. Il aurait également entendu la femme de Boris Johnson, Carrie Symonds crier : "Dégage" et "Sors de mon appartement". Le témoin aurait alors frappé trois fois à la porte du couple mais aucune réponse.

Boris Johnson a été sommé par ses pairs de s'expliquer sur cette dispute. "Je ne crois pas que les gens aient envie d'entendre parler de ce genre de chose", a-t-il répondu à un journaliste, préférant se cantonner aux questions politiques.

Cette querelle conjugale peut-elle avoir un impact sur l'élection ? Selon un sondage à chaud de l'hebdomadaire Mail On Sunday, l'affaire aurait érodé sa popularité mais il conserverait le soutien des militants conservateurs dans la bataille qui l'oppose au ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt. Les 160.000 adhérents du Parti désigneront d'ici fin juillet leur leader, qui deviendra automatiquement Premier ministre, suite à la démission de Theresa May.