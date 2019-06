publié le 24/06/2019 à 15:23

S'il n'est pas inhabituel de découvrir des mites et autres bêtes volantes dans ses placards, tomber sur un ours noir qui fait sa sieste l'est un peu plus. Les propriétaires d'une maison à Butler Creek, dans l'État américain du Montana, ont pris peur lorsqu'ils ont compris qu'un ours était en train de dormir dans un de leurs placards.

Ce dernier s'était d'abord introduit dans la maison. Une fois entré, il a ouvert la porte de la buanderie, a endommagé ce qu'il y avait dedans. Puis, l'animal a décidé de s'installer sur le placard du haut... pour y faire une sieste.

La famille a alors appelé le département du shérif pour le déloger. Mais, à la vue des policiers, l'ours a eu une réaction inattendue. Il s'est lentement étiré et a baillé à plusieurs reprises. Pas le moins apeuré. Il a finalement été endormi pour être manipulé en toute sécurité, puis a été recueilli par un parc animalier du Montana.

Dans un post Facebook relatant l'histoire, les policiers ont néanmoins conseillé aux familles du coin de bien fermer toutes les portes de leur maison à clef.