publié le 25/06/2019 à 08:07

Rodney Smith Jr. n'est pas un homme comme les autres. À 29 ans, cet habitant de l'Alabama a complètement changé le cours de sa vie il y a cinq ans en décidant, alors qu'il était au volant de sa voiture, de s'arrêter au bord de la route pour aider un homme âgé qui avait du mal à tondre sa pelouse.

Puis il revient régulièrement et commence à aider d'autres personnes âgées. Peu à peu, il se rend compte que les besoins dépassent ses propres capacités. Il fonde alors son association, permettant d'aider les personnes âgées, handicapées mais aussi les mères célibataires à tondre leurs pelouses.

Son action s'est étendue après que plusieurs adolescents, garçons et filles, des bénévoles, l'ont rejoint. En les formant à tondre la pelouse, à s'occuper de jardins, en leur transmettant les valeurs du travail bien fait ou encore de la patience, Rodney Smith Jr. est devenu une sorte de figure paternelle pour ces jeunes désœuvrés et depuis deux ans, sous le nom de code "50 États 50 pelouses", ils parcourent désormais le pays au rythme d'un ou deux gazons tondus chaque jour. Un long voyage qui a pris fin la semaine dernière après avoir visité l'ensemble des états du pays, dans lesquels il a, à chaque fois, posté une photo largement relayée sur les réseaux sociaux. A noter que lors de son parcours, Rodney Smith Jr a également tondu la pelouse de nombreux vétérans et recruté 400 jeunes pour tondre la pelouse de ces hommes parfois centenaires.