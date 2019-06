publié le 23/06/2019 à 19:41

Boris Johnson doit-il rendre des comptes sur sa vie privée ? C'est ce que lui réclament ses collègues conservateurs après l'intervention de la police londonienne à son domicile, vendredi 21 juin, à la suite d'un appel faisant état d'une bruyante dispute conjugale. Cette affaire intervient alors que l'ancien maire de Londres est le grand favori dans la course effrénée à la succession de la Première ministre britannique, Theresa May.

Ce samedi, lors de la première étape d'une tournée nationale à Birmingham (centre de l'Angleterre), Boris Johnson s'est refusé à répondre aux questions sur ce sujet, devant des militants conservateurs qui l'ont acclamé debout.

Pourtant, selon un sondage à chaud de l'hebdomadaire Mail On Sunday, l'affaire aurait déjà érodé sa popularité dans l'électorat britannique même s'il semble conserver intact le soutien des militants conservateurs dans la bataille qui l'oppose au ministre des Affaires étrangères, Jeremy Hunt.

Je ne crois pas que les gens aient envie d'entendre parler de ce genre de chose Boris Johnson





Ses rivaux politiques attendent des réponses

Son opposant, Jeremy Hunt, a estimé dimanche sur Sky News que "quelqu'un qui veut être Premier ministre se doit de répondre à toutes les questions", tandis que le ministre du Commerce, Liam Fox, réclamait lui aussi, sur la BBC, "une explication". Alan Duncan, ex-secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères sous Boris Johnson, a expliqué au Guardian que son ancien patron avait fait preuve de "manque de discipline" durant toute sa carrière et qu'un "gros point d'interrogation était suspendu au-dessus de sa tête".

Selon le Guardian, un voisin avait appelé la police dans la nuit de jeudi à vendredi en déclarant avoir entendu hurlements et claquements de porte au domicile de M. Johnson et de sa compagne Carrie Symonds dans le sud de Londres. "Dégage" et "Sors de mon appartement", auraient été scandés par sa femme.

Son avance sur Jeremy Hunt remise en cause ?

Certains analystes estiment que cette "querelle" conjugale pourrait avoir un impact sur la course à Downing Street, même si les bookmakers continuent à miser sur "BoJo". Avant que l'histoire n'éclate, le charismatique Boris Johnson s'était assuré d'une confortable avance dans la bataille pour remplacer Theresa May, en raflant plus de la moitié des suffrages des députés conservateurs lors de leur dernier tour de vote, jeudi dernier.



"Il se passe tout le temps ce genre de chose chez soi, quelqu'un renverse du vin, on ne doit pas vraiment faire la une avec ça. L'important, c'est ce que ce type va faire avec le Brexit", plaidait, samedi à Birmingham, l'un de ses jeunes partisans, Hasnain Ahmed. En revanche, Karen Shakespeare, une conseillère municipale du parti conservateur, s'est dite "impressionnée" par "la franchise et la droiture" de Jeremy Hunt. "Je suis l'outsider", reconnaît ce dernier, "mais en politique, des surprises se produisent".



C’est fin juillet que les 160.000 adhérents du Parti désigneront leur leader qui succédera automatiquement à Theresa May. Les deux quinquagénaires promettent de mettre en oeuvre la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, là où a échoué la cheffe du gouvernement. Le candidat désigné aura la charge de conduire le Brexit à son terme avant le 31 octobre.